В Германии задержали украинку по подозрению в шпионаже в пользу России

В Германии задержали гражданку Украины, которая также имеет гражданство ФРГ, по подозрению в сборе информации в пользу России. Об этом пишет Tagesschau.

В Федеральной прокуратуре Германии сообщили о задержании женщины, гражданки Украины и Германии. Ее обвиняют, в том числе, в поддержании контактов с посольством РФ в Берлине.

Суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.

Ранее сообщалось, что в Германии задержали подозреваемых в поставках дронов так называемым «ДНР» и «ЛНР».