Китайцы поведали, как улучшить языковые способности у ребенка

Эксперты из Северо-Западного педагогического университета в Китае поведали, как улучшить языковые способности у ребенка. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что замена экранного времени совместным чтением с родителями связана с улучшением языковых и социально-эмоциональных навыков у маленьких детей даже по сравнению с образовательным цифровым контентом.

Ученые поясняют, что, каждая активность имеет цену упущенных возможностей, а время у экрана вытесняет чтение, игру или живое общение.

Специалисты проанализировали, каким образом перераспределение времени между разными занятиями связано с развитием детей.

В опыте участвовали 202 воспитанника детских садов в возрасте от трех до шести лет из города Ланьчжоу и их родители. Взрослые подробно фиксировали, сколько минут в день дети проводят за экранами, читают вместе с родителями или играют с ними.

Сообщается, что экранное время разделили на категории: образовательный и развлекательный контент, а также самостоятельный просмотр и совместный с родителями. Развитие детей оценивали с помощью стандартизированных тестов – на фонологическую и орфографическую осведомленность, скорость называния объектов, а также на понимание эмоций и социальных норм.

Исследователи использовали для своего анализа метод изотемпоральной подстановки, то есть статистический подход, который позволяет оценить, что происходит, если заменить, к примеру, пятнадцать минут экранного времени на пятнадцать минут чтения, не меняя общий объем активности.

Оказалось в итоге, что совместное чтение с родителями оказалось наиболее «выигрышной» активностью. Дети, которые больше читали с взрослыми, демонстрировали лучшие языковые навыки и более высокую социально-эмоциональную компетентность. Напротив, увеличение общего экранного времени было связано с более низкими показателями по этим шкалам.

Резюмируется, что дело в качестве взаимодействия. Чтение создает условия для диалога, вопросов, объяснений и обсуждения эмоций персонажей, тогда как цифровые устройства часто берут обратную связь на себя, снижая вовлеченность взрослых.

