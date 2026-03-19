Премьер Нидерландов сделал тревожное заявление по поводу ситуации на Ближнем Востоке

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен бьет тревогу. Говорит, что конфликт на Ближнем Востоке может затянуться.

Он сказал: «Как Европа, мы действительно должны быть хорошо подготовлены к возможности того, что война в Иране может затянуться и привести к более длительному росту цен на энергоносители».

Указывается, что лидеры стран-членов обсудят возможные меры для защиты своих потребителей и предприятий от этого.

В то же время чиновник призывает не спешить в вопросе принятия мер.

Ранее в США рассказали, как собираются бороться с ростом цен на нефть.