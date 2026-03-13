США разрешили покупать российскую нефть, но есть нюансы

США разрешили покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Об этом сказано в генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов страны.

В документе говорится: «Все операции, запрещенные вышеуказанными нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для продажи, поставки или выгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на любое судно, включая суда, заблокированные в соответствии с вышеуказанными нормативными актами, не позднее 00-01 по восточному летнему времени 12 марта 2026 года, разрешаются до 00-01 по восточному летнему времени 11 апреля».

Также поясняется, что данная лицензия не разрешает какие-либо иные операции или виды деятельности, прямо не указанные в ней, включая те, которые связаны с Ираном, его правительством, а также товарами или услугами из этой страны.

Ранее США разрешили Индии покупать российскую нефть.