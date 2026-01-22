Украинцам сообщили важную информацию касательно работы пунктов несокрушимости

В ГСЧС сообщили важную информацию касательно работы пунктов несокрушимости в Украине. Были расставлены приоритеты.

Говорится, что такие пункты функционируют для того, чтобы каждый мог согреться, позвонить близким или подзарядить гаджеты.

При этом подчеркивается, что, так как ресурс генераторов ограничен, действуют определенные правила, когда главный приоритет – это телефоны, пауэрбанки и фонарики.

Добавляется, что зарядка мощных станций (типа EcoFlow) зависит от технических возможностей генератора или других резервных источников питания в конкретном пункте. Решение о подключении мощных устройств принимает ответственное лицо на месте.

Указывается на то, что большая станция (ориентировочной мощностью 1–1,2 кВт и более) может вызвать перегрузку электрогенерирующего оборудования, из-за чего без возможности зарядить гаджеты останутся все.

Резюмируется: «Сейчас нет отдельного закона или регламента, который бы чётко ограничивал мощность устройств в ваттах. Поэтому всё зависит от мощности оборудования в конкретном пункте – дежурные оценивают ситуацию на месте, чтобы энергии хватило каждому».

