Американцы предупредили об опасности воды из кулеров

Эксперты из университета Лома-Линда в США бьют тревогу. По их словам, вода в коммерческих автоматах и кулерах в общественных местах способна содержать больше микробов, чем обычная водопроводная.

В проведенный учеными обзор вошли семьдесят научных работ, большинство из которых выявило, что бактерии могут активно размножаться в насадках и трубках автоматов уже через несколько дней после дезинфекции.

Поясняется, что ключевая причина этому – фильтрация остаточного хлора, который в водопроводной воде сдерживает рост микроорганизмов, но отсутствует в системах автоматов.

Говорится, что при редкой очистке и несвоевременной замене фильтров внутри устройств образуются бактериальные биопленки. Так называют сообщества микроорганизмов, которые прочно прикрепляются к определенной поверхности и продуцируют внеклеточный матрикс. Данная структура напоминает укрепленный замок с собственной системой каналов.

Информируется, что бактериальные биопленки повышают уровень загрязнения – порой вплоть до показателей исходной водопроводной воды.

Резюмируется, что для безопасного использования такие автоматы требуют регулярного обслуживания: дезинфекция должна проводиться от еженедельной до ежемесячной, в зависимости от интенсивности эксплуатации. Без этого привычный источник «чистой» воды может представлять скрытый риск для здоровья.

