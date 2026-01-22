YouTube озвучил свою ключевую задачу на этот год

Генеральный директор YouTube Нил Мохан назвал ключевую задачу сервиса на 2026-й год. По его словам, это борьба с созданным искусственным интеллектом низкокачественным контентом.

Говорится: «Развитие искусственного интеллекта вызвало опасения по поводу низкокачественного контента, также известного как AI Slop».

Добавляется: «Мы активно развиваем наши проверенные системы, которые очень успешно борются со спамом и кликбейтом, а также сокращают распространение низкокачественного, повторяющегося контента».

Кроме этого было сказано, что «компания сосредоточена на том, чтобы в конечном итоге искусственный интеллект служил людям, которые делают YouTube замечательным, то есть создателям контента, артистам и зрителям».

Стоит отметить, что сервис маркирует контент, созданный с помощью продуктов искусственного интеллекта YouTube, а также требует от авторов указывать подобный контент.

При этом YouTube удаляет ИИ-контент, который нарушает ее правила.

