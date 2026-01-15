Зеленский поставил важную задачу МВД

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление. Он поведал о задачах для МВД.

Говорится: «Есть отдельные задачи для МВД, в том числе по реальному информированию людей, чтобы каждый мог обратиться на линию 112, получить помощь, получить информацию по отоплению и обеспечению электричеством».

Также сказано, что требуется изменение в комендантском часе, в частности, чтобы можно было объекты бизнеса использовать как пункты поддержки для людей.

Информируется: «В частности, чиновники уже говорили с торговыми сетями. Я поручу премьер-министру и первому вице-премьеру министру энергетики и другому чиновнику быть максимально активными в коммуникации с обществом и максимально помогать громадам».

Ранее в полиции рассказали, как украинцы отпраздновали Новый год.