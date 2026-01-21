Трамп высказался о войне в Украине в Давосе

Президент США Дональд Трамп выступил с речью в Давосе. Одной из тем стала война в Украине.

Он сказал: «Я очень хорошо знаю Владимира Путина. Мы с ним обсуждали Украину. Она была его зеницей ока. Но он не собирался ничего делать. Я сказал: «Владимир, ты этого не сделаешь». Он никогда бы этого не сделал. То, что произошло, было ужасно».

Политик отметил, что уже более года трудится над урегулированием ситуации, а Европа должна работать над решением этой проблемы.

Указывается: «Они должны работать над Украиной. Мы – нет. США очень далеко. Нас разделяет большой, прекрасный океан. Мы не имеем к этому никакого отношения».

При этом американский лидер рассказал: «Я общаюсь с Владимиром Путиным, он хочет подписать соглашение, я убежден в том, что он хочет это сделать. Я работаю с Владимиром Зеленским. Сегодня мы с ним встретимся, я надеюсь, что он в этом зале, он также хочет прекратить эту войну».

