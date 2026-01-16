Мать ребенка Маска подала на него в суд из-за Grok

Американский миллиардер Илон Маск оказался в эпицентре нового скандала. Об этом информирует NBC News.

Сообщается, что мать одного из его детей Эшли Сент-Клэр подала на бизнесмена в суд из-за фейковых откровенных изображений с ней, созданных его нейросетью Grok.

В материале говорится: «В четверг она подала в суд на компанию xAI, занимающуюся искусственным интеллектом и принадлежащую Илону Маску».

Добавляется, что в иске сказано, что компания проявила халатность и нанесла ей эмоциональный ущерб, позволив пользователям своего инструмента ИИ под названием Grok создавать фальшивые фотографии с ее изображением в откровенных позах и не ограничив в достаточной мере такие действия после жалоб женщины.

Указывается, что данный иск был подан на фоне длящегося уже несколько недель скандала вокруг Grok и его использования для генерации сексуализированных изображений, в том числе путем удаления одежды с фотографий.

