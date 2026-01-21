Макрон сделал тревожное заявление по поводу ситуации в мире

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в Давосе. Он сделал тревожное заявление по поводу ситуации в мире.

Политик отметил: «Посмотрите на ситуацию, в которой мы находимся. Это сдвиг в сторону мира без правил, где международное право попирается, и где единственным законом, который, по-видимому, имеет значение, является закон сильнейшего».

Добавляется также, что в мире наблюдается рост жестокости.

Говорится, что что конфликты стали затрагивать все больше различных сфер, включая космос, цифровую сферу и торговлю.

