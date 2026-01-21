Трамп сделал странное заявление о Боге

Президент США Дональд Трамп сделал очередное странное заявление. Оно прозвучало на встрече с журналистами в Белом доме.

Политик сказал: «Думаю, Бог очень гордится проделанной мной работой. В том числе и в области религии. И это включает религию».

Добавляется: «Вы знаете, мы защищаем множество людей, которых убивают – христиан, евреев. Я защищаю многих людей, которых не защитил бы другой президент».

По его словам, работой его администрации, кроме Бога, гордятся очень много людей.

