Трамп похвастался «секретным оружием» США

Соединённые Штаты Америки имеют некоторое секретное вооружение, о котором неизвестно остальному миру. Именно поэтому его следует держать в тайне, заявил по секрету президент США Дональд Трамп, сообщает News Nation.

«У нас есть оружие, о котором никто не знает. Вероятно, лучше было бы никому об этом не говорить, но у нас есть удивительное оружие», — заверил глава Белого дома.

Он не привёл подробностей о характере и возможностях упомянутого оружия. Однако вопрос журналиста, после которого Трамп похвастался этим оружием, касался операции США в Венесуэле. Поэтому, вероятно, «тайное оружие» уже применялось во время похищения Николаса Мадуро.

Напомним, телеканал CNN ранее писал, что Пентагон более года проводил тестирование устройства, которое может касаться так называемого «Гаванского синдрома» — волн таинственных заболеваний, которые несколько лет поражали американских разведчиков, дипломатов и военных на Кубе.

Один из источников отметил, что устройство имеет российские компоненты, хотя нельзя сказать, что оно полностью российского происхождения.

О загадочном устройстве, а также об обстоятельствах его приобретения известно мало. В частности, не удалось даже примерно выяснить, когда, где и у кого именно его было приобретено, как и точную сумму, которую отдали американские военные — известно лишь, что это были «миллионы долларов».