В Австрии нашли уникальную корову

В австрийской деревне Каринтия обнаружили уникальную корову, которая умеет чесать себе спину. Об этом пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что животное бурой швицкой породы по кличке Вероника способна чесаться с помощью палочки, а также, по словам владельца, который держит ее на своей ферме уже более десяти лет, может узнавать голоса членов семьи и реагировать на зов.

Он поведал: «Я был поражен ее необычайным интеллектом и подумал, как многому мы можем научиться у животных: терпению, спокойствию, удовлетворенности и нежности».

Ученые провели с коровой тесты. Специалисты клали щетку для мытья посуды в случайных положениях и смотрели, как животное будет удовлетворять свои потребности.

Информируется, что, ловко обращаясь с предложенным ей инструментом, корова показала разные техники чесания и удивила специалистов. Почесывание верхней части тела включало широкие, сильные движения, в то время как почесывание нижней части было более медленным, осторожным и строго контролируемым.

Научный сотрудник Антонио Осуна-Маскаро рассказал: «Корова сталкивается с явными физическими ограничениями, поскольку должна манипулировать инструментами ртом. Поразительно, как она компенсирует эти ограничения, предвидя результат своих действий и соответствующим образом корректируя захват и движения».

Добавляется, что за коровой наблюдала когнитивный биолог из Венского университета ветеринарной медицины Алиса Ауэрсперг. По ее словам, крупный рогатый скот может обладать более развитыми когнитивными способностями, чем считалось ранее. Это стало понятно благодаря Веронике, и теперь исследователи хотят продолжать работу, чтобы узнать, насколько распространено такое поведение у других коров.

