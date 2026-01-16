Шмыгаль поведал, как восстанавливают электричество в Украине

Вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль выступил в Верховной Раде. Поведал, как проходит восстановление электричества в нашей стране.

Он сказал: «Более пятнадцати тысяч энергетиков привлечены к ремонту и восстановлению в составе соответствующих бригад. Еще десятки тысяч энергетиков, спасателей, коммунальщиков работают 24/7, чтобы помочь людям вернуть свет и тепло».

Чиновник при этом добавил, что для поддержки регионов, где сложная ситуация с электричеством и теплом, в том числе для Киева, будут привлекаться бригады из других областей с целью подключения генераторного оборудования для питания домов и других работ.

Указывается: «По мере поставки таких генераторов будем усиливать количество бригад для их подключения».

