Некоторые страны ЕС против вступления Украины в блок в 2027 году по плану США, — FT

В начальных проектах 20-пунктного мирного плана, который обсуждается на переговорах под эгидой США, была зафиксирована дата вступления Украины в Евросоюз в 2027 году. Однако сейчас это положение пересматривается из-за возражений со стороны отдельных государств-членов ЕС. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, именно отсутствие консенсуса внутри Евросоюза стало причиной пересмотра конкретных сроков вступления Украины, несмотря на то что Вашингтон рассматривал евроинтеграцию Киева как одну из ключевых составляющих более широкого мирного урегулирования.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка подчеркнул, что для вступления Украины в ЕС необходима «очень смелая политическая воля» со стороны всех государств-членов блока.

«Для Украины и для Европы важно, чтобы все страны ЕС взяли на себя четкое политическое обязательство относительно нашего вступления как можно скорее, желательно с конкретной датой», — отметил Качка.

Он подтвердил, что Киев и в дальнейшем надеется на ускорение евроинтеграционного процесса в рамках мирных договоренностей, однако признал, что пока согласованной даты вступления нет.

В ЕС параллельно обсуждают возможность пересмотра самого механизма расширения, в частности создание двухуровневой модели членства. Такой подход позволил бы Украине присоединиться к Евросоюзу еще до полного выполнения всех требований, но с ограниченным доступом к отдельным преимуществам.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Украина потенциально может быть готова к вступлению к 2030 году. В то же время, по словам Качки, в условиях геополитической необходимости этот процесс может быть существенно сокращен, хотя окончательные сроки остаются предметом переговоров.

Переговоры между Украиной, США и ЕС также охватывают вопросы финансирования послевоенного восстановления, объем которого оценивается в около 800 млрд евро до 2040 года, а также условия предоставления дальнейшей финансовой помощи и выполнения антикоррупционных обязательств.

Напомним, план процветания для Украины не содержит даты вступления в ЕС.