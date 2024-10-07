Татьяна Плаксина: дочь певицы Любови Успенской подстрекали к убийству матери

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин сообщил о найденной переписке, в которой подруга Татьяны Плаксиной - дочери известной певицы Любови Успенской - якобы подстрекала её к убийству матери.

Бородин выразил предположение, что на девушку могло повлиять давление со стороны подруги. Возможно, поэтому она недавно решила уехав, не предупредить об этом никого из близких.

«Единственная зацепка — подруга, которая на нее плохо влияла. Даже есть переписка, в которой она просила Татьяну убить свою маму», – сообщил глава ФПБК.

Бородин подчеркнул, что истинные мотивы отъезда Татьяны Плаксиной остаются неясными.

Дочь Любови Успенской, Татьяна Плаксина временно находящаяся в Израиле, не может вернуться в Россию из-за сложной ситуации в стране. Бородин отметил, что жители Израиля вынуждены укрываться в бомбоубежищах.