Маск продолжает жестко критиковать американских демократов

Американский бизнесмен Илон Маск продолжает жестко критиковать Демократическую партию США. Предприниматель сделал очередной резкий пост в социальной сети Х.

В нем он предположил, что будет, если республиканец Дональд Трамп не станет главой государства.

Миллиардер написал: «Если Дональд Трамп не победит, «демократическая» партия легализует столько нелегалов, что не останется колеблющихся штатов!».

Толстосум добавил: «Америка станет однопартийным социалистическим государством».

Ранее Маск в очередной раз наехал на Харрис.