Британцы назвали самые безопасные наушники

Эксперты из Манчестерского университета в Великобритании рассказали, какие наушники являются самыми безопасными. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что самыми безопасными для слуха являются наушники с шумоподавлением.

Дело в том, что приглушение посторонних звуков позволяет не повышать громкость музыки до опасного уровня.

Информируется, что рекомендации Всемирной организации здравоохранения говорят, что безопасный уровень шума от наушников составляет 100 децибел (дБ). Подобная громкость эквивалентна звуку сирены скорой помощи.

Однако проблема в том, что некоторые наушники, представленные на рынке, могут создавать звуковое давление до 120 ДБ, что эквивалентно работе бензопилы или громкости взлетающего реактивного самолета.

Ученые поведали, что обезопасить от потери слуха может не только контроль громкости, но и покупка правильного устройства.

Британцы советуют отдавать предпочтение вариантам, полностью закрывающим ухо. Данная конструкция позволяет эффективно блокировать фоновый шум, что избавляет от необходимости повышать громкость.

Подчеркивается, что оптимальным решением будет приобретение наушников с дополнительно усиленным шумоподавлением.

Впрочем, даже подобная функция не гарантирует полной безопасности.

Резюмируется, что для уровня шума 85 дБ максимальное безопасное время воздействия составляет восемь часов. При каждом увеличении громкости на три дБ время прослушивания сокращается вдвое.

Ранее американцы назвали причину скрытой потери слуха.