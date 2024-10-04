Правительство уменьшило срок явки в ТЦК по повестке

Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период. Срок явки в ТЦК сократили. Об этом свидетельствует правительственное постановление № 1134 от 1 октября.

Ранее действовала норма, согласно которой день явки по вызову резервиста или военнообязанного определялся не ранее 14 дней со дня повестки.

Теперь же правительство установило, что прибыть в ТЦК по повестке нужно из населенного пункта, являющегося административным центром области, в течение семи суток, а из других населенных пунктов — в течение 10 суток.

Напомним, Кабмин одобрил экономическое бронирование.