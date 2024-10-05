Владислав Мирошниченко: история криптомошенника, который обворовывает украинское государство

Летом 2024 года детективы Бюро экономической безопасности открыли уголовное производство против Александра Слобоженко, которому объявили о подозрении в неуплате налогов в особо крупных размерах — более чем на 231 млн грн. Детективы БЭБ наложили арест на восемь спорткаров Слобоженко и несколько его квартир в Киеве. Эта ситуация заставила нас обратить внимание на других публичных личностей.

Как пишет ВВ, молодой 26-летний харьковчанин Владислав Мирошниченко еще пару лет назад обслуживал гостей харьковских баров и кальянных, а уже сегодня тратит сотни тысяч долларов на люксовые спорткары, заграничные путешествия, аренду частных самолетов и дорогую недвижимость в столице. Свои доходы до конца непонятного происхождения Владислав Мирошниченко выводит в криптовалюту, тем самым скрывая их от государства и не платя налоги.

Как оказалось, уклоняться во время военного положения можно не только от военной службы в ВСУ, но и от уплаты налогов, которые так необходимы стране для того, чтобы держать оборону. Как результат – за неуплаченные налоги можно «купить» себе отсрочку от армии и жить свою «лучшую» жизнь. Путешествовать, менять под настроение самые дорогие иномарки, покупать квартиры в элитных жилых комплексах и устраивать роскошные вечеринки.

26-летний харьковчанин Владислав Мирошниченко: от работника кальян-бара до долларового миллионера

Мы решили поинтересоваться, кто эти новые миллионеры, так лихо проживающие свои юные годы в воюющей стране и обнаружили, что в поле зрения правоохранителей пока не попал еще один интересный персонаж, который в свои юные 26 лет буквально через два года полномасштабной войны «взлетел» с обычного работника кальян-бара до долларового миллионера, который, кичится своей роскошной жизнью в социальных сетях.

Речь идет о выходце из Харькова Владиславе Мирошниченко, товарище Александра Слобоженко: судя по странице Влада в Instagram, они вместе праздновали день рождения в Карпатах.

Мошенники Александр Слобоженко с Владиславом Мирошниченко на праздновании дня рождения в Карпатах

Образ жизни Мирошниченко мало чем отличается от лайфстайла «коллег по цеху»: такие же роскошные путешествия заграницу, такие же ультрадорогие спорткары и прочее. Единственное, что его отличает – Влад скрывает свое лицо на всех фотографиях, которые выкладывает в сеть. Но нам удалось найти его фото без заблюренного лица.

Владислав Мирошниченко

Еще два-три года назад Владислав Мирошниченко был самым обычным молодым парнем из Харькова из обычной семьи, которая жила в обычной квартире панельного дома на Мерефянском шоссе — на окраине города возле промзоны. Его предыдущий личный мобильный номер в приложении Getcontact подписан телефонными абонентами следующим образом: «Влад Бармен Метрополь», «Влад Chill Out», «Влад Охранное Агентство Маски», «Влад Летопарк Конкуренты», «Влад Инфинити Бар Стаж». Chill Out, Infinity и Летопарк – это названия харьковских баров и кальянных, где работал на тот момент 23-летний Владислав Мирошниченко. Пока не наступила полномасштабная война.

Как только началась война, по данным BlackBox OSINT, парень уехал из Харькова и около четырех месяцев находился на Закарпатье — до июля 2022 года. Пересидев первые месяцы в самом «тихом» регионе, Влад переехал в Киев, где у него началась совсем другая жизнь. Обычная «панелька» сменилась элитным жилым комплексом «Французский Квартал 2», а вместо общественного транспорта у парня одна за другой стали появляться новенькие элитные авто. Сначала BMW X6 2020 года выпуска стоимостью примерно 85 тысяч долларов, затем – Porsche Cayenne 2023 года выпуска за 140 тысяч долларов.

Далее, 26 января 2024 года, Мирошниченко купил себе новенький BMW M3 2023 года выпуска за 133 500 долларов, а затем еще Mercedes-Benz G 63 AMG 2024 еще за 280 тысяч долларов. За два года войны бывший бармен и кальянщик совершил покупок только автомобилей в общей сложности почти на 650 тысяч долларов США, что по сегодняшнему курсу составляет почти 27 млн ​​гривен.

До автопарка настоящего миллионера в десятки автомобилей Владу Мирошниченко еще далеко, но он уже потихоньку подбирается к цели.

И это – только автомобили. Пожив немного на съемной квартире во «Французском квартале», Владислав в октябре 2023 года купил квартиру площадью в 105 квадратных метров в не менее элитном столичном ЖК «Triiinity» и, согласно данным из Реестра прав на недвижимое имущество, оформил ее на свою мать Ольгу Мирошниченко. Стоимость такой по размеру квартиры в этом жилом комплексе составляет в районе 350 тысяч долларов США.

Позднее, в ноябре 2023 года, Мирошниченко купил и оформил уже на себя два машиноместа в этом же ЖК «Triiinity» по 18 квадратных метров каждый стоимостью примерно по 68 тысяч долларов. Машин много, так и парковать их где-то надо. Таким образом, за короткое время 26-летний Владислав Мирошниченко на покупку недвижимости потратил примерно 480 тысяч долларов.

Еще как минимум 297 тысяч долларов он выложил на покупку часов Richard Mille и еще около 30 тысяч долларов — на часы Rolex Cosmograph Daytona, которыми он кичился перед своими подписчиками в Instagram.

Дорогие часы Richard Mille и Rolex Cosmograph Daytona, которыми Владислав Мирошниченко хвастался в своем Instagram

Не бедствует и девушка Владислава — 23-летняя Полина Полозенко, которая также в своем Instagram демонстрирует роскошную жизнь, много путешествует, одевается в брендовые вещи и носит драгоценные украшения от Tiffany, Cartier, Van Cleef и аксессуары от Gucci и Louis Vuitton. При этом свой ФЛП с видом деятельности компьютерное программирование она зарегистрировала только 5 апреля 2024 года, и за эти 5 месяцев предпринимательство ей пока не принесло никаких доходов.

23-летняя Полина Полозенко, не имея понятных доходов, вместе с Владиславом Мирошниченко путешествует яхтами, частными самолетами и вертолетами.

Тем не менее, 4 июня 2024 года Полина стала владелицей автомобиля Mercedes-Benz C 200 2021 года выпуска. Средняя стоимость такого автомобиля составляет 58 500 долларов США. Учитывая, что девушка нигде не работает, ее только созданное ФЛП не приносит доходов, других понятных источников доходов у нее нет, то, более чем вероятно, дорогой автомобиль, украшения и брендовые вещи она получает от своего парня Владислава Мирошниченко.

Расходы Владислава Мирошниченко на недвижимость, авто и украшения по сравнению с его официальными доходами расходятся как минимум в 10 раз.

Влад Мирошниченко. Откуда деньги?

Откуда же такие деньги у парня, только недавно зарабатывавшего на чаевых в баре? Может, резко разбогател кто-то из родственников? Отнюдь. Мать парня — 47-летняя Ольга Мирошниченко — только в апреле этого года по месту жительства в Харькове зарегистрировала ФЛП с видом деятельности розничная торговля одеждой в специализированных магазинах, и, согласно фотографиям с ее страницы в социальной сети Facebook, она создает впечатление обычной скромной женщины, которая не может финансово себе позволить приобрести квартиру за 350 тысяч долларов в центре Киева.

Возможно, какого-то успеха добился брат Владислава — 22-летний Станислав Мирошниченко? Но нет, Станислав, как и когда-то недавно его брат, тоже работает кальянщиком в барах Харькова. Об этом свидетельствуют подписи его мобильного номера в телефонных книгах абонентов: Стас Кальяны, Стас Кальянщик ХТЗ, Стас Мирошниченко брат Влада, Кальяны в Летопарк, Брат Кропа (кальян), Кальянщик Летопарк. Еще и в том же баре «Летопарк», где работал Владислав. Согласно данным Реестра прав на недвижимое имущество, брат Владислава Мирошниченко не имеет в собственности как недвижимости, так и автомобилей.

В чем же тогда секрет успеха парня из обычной семьи, у которого только на приобретение автомобилей, недвижимости и стоимостных часов резко появилось более 1,5 млн долларов? Это не считая посещений дорогих ресторанов и путешествий за границу на частных самолетах, которыми он кичится в своем Instagram.

Судя по его странице в Instagram, Мирошниченко регулярно, путешествуя за границей, любит тратить деньги на частные самолеты

Как Мирошниченко свободно пересекает границу и наслаждается отдыхом в Европе и на Ближнем Востоке

А заграничных путешествий, по данным Blackbox OSINT, во время действия военного положения и ограничений для выезда военнообязанных, Владислав Мирошниченко совершил восемь. Среди прочего, в феврале-марте 2023 года он находился в Объединенных Арабских Эмиратах. С 7 по 19 июля 2023 года – в Барселоне, Испания. С 9 по 16 декабря Владислав неделю провел в Чехии и Австрии, затем новогодние каникулы с 4 по 14 января 2024 года — на территории Швейцарии, где летал вместе с девушкой и друзьями на частном вертолете в Альпах.

Еще через месяц он улетел снова в ОАЭ, где отдыхал три недели с 17 февраля по 7 марта. И вот с 22 апреля по 29 августа 2024 года более четырех месяцев Владислав Мирошниченко ездил по Саудовской Аравии, Франции, Молдове, Кипру, Италии, Испании, Австрии, Нидерландах, Польше и Швейцарии. Законных оснований для его путешествий на отдых по странам Европы и Ближнего Востока найти не удается. Вероятно, Владислав смог приобрести справку о непригодности к военной службе, как и многие его друзья, благодаря чему и живет свою «лучшую жизнь».

Сколько Владислав Мирошниченко официально зарабатывает?

Это все о расходах. Посмотрим теперь на официальные доходы парня — откуда они и совпадают ли с этими немыслимыми затратами.

Как известно из данных открытых реестров, после переезда в Киев 13 сентября 2022 года Владислав зарегистрировал ФЛП аж с 35-ю видами деятельности — от производства хлеба, ресторанного бизнеса, деятельности спортивных клубов и рекламных агентств до компьютерного программирования, который выбран как основной вид деятельности. Чем именно этим занимается Мирошниченко? По нашим данным, все это время его ФЛП вел сотрудничество только с другими ФЛП, основным видом деятельности которых в основном является сфера ресторанного бизнеса и мобильного питания. Но в то же время мы не нашли никаких доказательств того, что 26-летний Мирошниченко действительно занимается ресторанным бизнесом, а потому делаем обоснованный вывод, что все операции и все сделки, по которым через этот ФЛП проходили деньги, фиктивны.

И доказывает это такой факт. Доходы ФЛП Мирошниченко Владислава Юрьевича в 2022 году составили 694 000 грн (18 980 долларов США), в 2023 году — 5 216 346 грн (138 900 долларов США), а в 2024-м по состоянию на сентябрь — всего лишь 4000 грн (100 долларов США). Сумма полученной прибыли в 2023 году почти как раз совпадает с суммой, которую Мирошниченко потратил на покупку двух паркомест в ЖК Triiinity — 137 240 долларов США. Для покупки автомобилей подтверждать свою прибыль необходимости нет, а вот чтобы пройти финансовый мониторинг при оплате за приобретение недвижимости, нужно как-то подтвердить происхождение своих денег. Что, вероятно, Мирошниченко и сделал, «прогнав» эти деньги через свой ФЛП, заключив фиктивные соглашения с другими ФЛП вроде как за услуги ресторанов и мобильного питания.

Да и, согласитесь, как-то странно относительно «успешный» в 2023 году ФЛП с прибылью более 5 млн грн в 2024-м почему-то зарабатывает всего 100 долларов. Так же удивительно, что по расходам Владислава 2024 год более плодотворный: он приобрел себе два супер-дорогих автомобиля и еще один — своей девушке. А по официальной прибыли он, значит, уже 9 месяцев живет на 100 долларов.

Несоответствие доходов и расходов бывшего бармена на сегодняшний день достигает как минимум 1,4 млн долларов США. Другими словами, Владислав Мирошниченко тратит в 10 раз больше, чем зарабатывает. Это, опять же, не учитывая его расходов на заграничные путешествия с частными самолетами и вертолетами, фотографии с которыми он выкладывает в своем Instagram.

Путешествуя по Европе молодой харьковчанин предпочитает передвигаться на частных вертолетах. Фото: Instagram Владислава Мирошниченко

Как Владислав Мирошниченко создал фиктивную компанию Mirror Reflection

Итак, если ФЛП создан только для фиктивной легализации денег, то откуда они? В описании аккаунта nobodyknows.satoshi в Instagram, принадлежащем Владиславу, указана ссылка на другую страницу под названием Mirror Reflection — проект, занимающийся продажей курсов по обучению криптовалютному трейдингу, то есть покупке и продаже криптовалюты с целью получения прибыли. Согласно открытым данным, создал эту компанию Мирошниченко в марте 2023 года.

На сайте проекта можно выбрать и купить один из нескольких курсов: для новичков в мире криптотрейдинга курс Crypto from Zero за 399 долларов, курс 1х1 за 4999 долларов для тех, кто хочет иметь своего личного ментора, который будет сопровождать весь период обучения работе с криптовалютой, а также продается за 99 долларов в месяц подписка на Networks, где можно получать информацию от опытных трейдеров о том, как лучше себя вести на рынке криптовалют.

То есть, другими словами проект занимается продажей образовательных услуг. В договоре публичной оферты сайта указано, что предоставление услуг, перечень которых размещен на сайте, осуществляется ООО «Индастриал Ритейл». Директором и единственным основателем этого ООО является наш герой Мирошниченко Владислав Юрьевич, а адресом регистрации фирмы является адрес той харьковской квартиры возле промзоны, в которой зарегистрированы Владислав, его мать и брат.

Но что любопытно. Это ООО, согласно данным OpendataBot, еще в январе 2024 года называлось ООО «Кохновский карьер», основным видом деятельности компании до сих пор остается оптовая торговля древесиной. В компании, согласно отчетности, работает 1 человек – то есть сам Владислав Мирошниченко, а прибыль фирмы за 2023 год составила целых 0 гривен.

Но при этом Владислав позиционирует Mirror Reflection как успешную компанию, имеющую как минимум два офиса — в Печерском районе Киева и в Испании. Фото этих офисов он публиковал в своем Instagram.

Однако, как оказалось, все это — такая же фикция, как и ФЛП Мирошниченко. Офис Mirror Reflection на Печерске на деле оказался офисом Банка «Восток» на бульваре Леси Украинки 26, вывеску которого Мирошниченко просто сменил в Photoshop на логотип своего проекта.

В своих соцсетях Владислав Мирошниченко выдает офис банка Восток в Киеве за офис своей компании Mirror Reflection

А опубликованное фото как будто офиса Mirror Reflection в Испании на самом деле является фотографией магазина велосипедов Bike Center Astoria в Испании, вывеска которого также была просто перерисована в фоторедакторе.

Офисом Mirror Reflection в Испании оказался офис магазина велосипедов Bike Center Astoria, фото которого Владислав Мирошниченко просто перерисовал в фоторедакторе

То есть, на самом деле никаких офисов у Mirror Reflection нет, а Владислав Мирошниченко лишь вводит в заблуждение своих подписчиков, создавая образ легального и успешного бизнесмена. И если он действительно зарабатывает на продаже курсов по обучению криптотрейдингу, то эти деньги точно каким-то образом идут мимо ООО «Индастриал Ритейл», в котором нет оформленных сотрудников. А значит, никаких налогов, как и его друзья, Мирошниченко не платит.

ООО «Индастриал Ритейл», по которому зарегистрирован сайт Mirror Reflection, имеет только одного работника в штате и не имеет никаких доходов. Скриншот opendata.ua

Друзья Мирошниченко: спортсмен и домашний насильник, резко ставшие бизнесменами

Есть еще одна компания, где Владислав Мирошниченко является соучредителем вместе с рядом других людей — это ООО «Икигай Групп» с основным видом деятельности по предоставлению в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Вместе с Мирошниченко соучредителями компании являются Евгений Трусов, Михаил Уваров, Александр Горкушин, Виталий Духопелов и Максим Якупов. Компания основана недавно — 20 февраля 2024 года, уставной капитал на сегодняшний день составляет 16 млн 530 тысяч грн.

Вероятно, эта компания тоже фиктивная, ведь ее финансовой отчетности нет, информация о доходах — отсутствует. Но интересны персонажи ее соучредителей.

К примеру, 30-летний харьковчанин Трусов Евгений Вячеславович. Из данных СМИ известно, что он является мастером спорта международного класса по регби-лигу, игроком национальной сборной Украины, чемпионом Европы и многократным чемпионом и обладателем Кубка Украины по регби-лигу.

В то же время, судя по его странице в Instagram, до 2020 года он работал реабилитологом, занимался лечением сколиоза и коррекцией фигуры. А подписи его мобильного номера в телефонных книгах абонентов свидетельствуют о том, что он работал охранником в харьковском ресторане Альтбир, водителем, экспедитором, тренером и реабилитологом в медицинском центре врача Бубновского в Харькове.

Евгений Трусов до того, как стать одним из соучредителей ООО «Икигай Групп» вместе с Мирошниченко, работал реабилитологом в центре доктора Бубновского в Харькове. Скриншот со страницы Евгения Трусова в Instagram

Однако, помимо прочих, интересны такие теги его номера в GetContact как «Женя Офис Харк» и «Женя Офисы». Учитывая, что Евгений с детства посвятил свою жизнь спортивной карьере, работал охранником, водителем, реабилитологом и тренером, эти подписи кажутся подозрительными, потому что ни одна из перечисленных профессий не предусматривает работу в офисах. О том, что могут означать тэги «Офисы», расскажем чуть позже. А тем временем обратим внимание на то, чем занимается Трусов после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

13 сентября 2022 года Евгений Трусов зарегистрировал свой ФЛП с основным видом деятельности компьютерное программирование. Ровно в этот же день ровно с таким же видом деятельности свой ФЛП зарегистрировал и Владислав Мирошниченко.

Далее, 18 октября 2023 года, Трусов основал ООО «Бильярдная», которое, по данным реестров, занимается деятельностью ресторанов и предоставлением услуг мобильного питания. Так занимается, что до сих пор нет оформленных работников и, согласно финансовой отчетности за 2023 год, ООО не принесло никаких доходов. 10 февраля 2023 года Трусов также стал основателем благотворительного фонда «Фонд 1654», 11 мая 2024 года — одним из основателей и бенефициаров ООО «Эко Сапропель», занимающегося производством удобрений и азотных соединений. Но это еще не все. С 7 июня 2024 года Евгений Трусов основал еще одно ООО «Комьюнити Клауд Кипер» с видом деятельности рекламных агентств.

Такое количество зарегистрированных спортсменом и охранником Трусовым фирм с таким «разлетом» видов их деятельности, да еще благотворительный фонд в придачу — все это похоже на то, что и эти все предприятия — фиктивные и созданные, вероятно, для дальнейшей легализации неофициальных доходов.

Ровно за три дня до того, как Владислав Мирошниченко и Евгений Трусов синхронно зарегистрировали свои ФЛП, 10 сентября 2022 это сделал еще один соучредитель ООО «Икигай Груп» Виталий Духопелов — также харьковчанин, который с недавних пор, согласно данным из Реестра вещественных прав на недвижимое имущество, является владельцем двух гаражей №114 и №115 в одном из самых дорогих ЖК «Бульвар Фонтанов» в Киеве. Основной КВЭД его ФЛП – деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания. Вероятно, с его ФЛП, в частности, заключает соглашения для прокачки денег Владислав Мирошниченко.

Кроме того, 8 ноября 2023 соратник Мирошниченко основал ООО «Саксес Эдс», основной вид деятельности которого — рекламные агентства. Согласно финансовой отчетности компании, она убыточна. Тем не менее, у парня есть автомобиль Audi SQ8 2021 года выпуска, который стоит сегодня от 80 до 100 тысяч долларов США, и который, по данным BlackBox OSINT, в феврале 2023 года он давал Владиславу Мирошниченко для выезда заграницу.

Но наиболее интересным среди окружения Мирошниченко является другой соучредитель ООО «Икигай Групп» — 39-летний уроженец Мурманской области рф, житель Харькова Михаил Уваров по прозвищу «Француз». Как и Мирошниченко, Трусов и Духопелов, он 13 сентября 2022 года зарегистрировал ФЛП с основным видом деятельности — компьютерное программирование. Как и другие друзья, он тоже не остался без своей фирмы, зарегистрировав 5 июня 2024 года ООО «Импакт Инновейшн» с таким же видом деятельности.

Уваров имеет очень насыщенный бэкграунд. В конце 2018 года Михаил, на тот момент еще имевший фамилию Курицын (сменивший ее на Уваров в 2021 году), был объявлен полицией в розыск по подозрению в совершении вместе со своим подельником кражи, совершенной в больших размерах. В Дзержинском районном суде города Харькова в 2019 году рассматривались уголовные производства №12018220480004858 и №12019220510000478 по обвинению Уварова и его напарника в совершении преступлений по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Судебное дело длилось два года, после чего Курицын и сменил фамилию на Уваров.

Михаил Уваров, партнер Мирошниченко, в прошлом занимался воровством и ограблениями. Фото: Instagram Михаила Уварова

Как писали некоторые СМИ, тогда Уваров, занимавшийся ограблениями автомобилей, в разговорах с друзьями кичился, что дал взятку судье в размере 10 тысяч долларов. Судя по тому, что он так и не оказался в тюрьме, а стал в результате одним из соучредителей компании Владислава Мирошниченко, это похоже на правду — по крайней мере реальной ответственности за преступление он не понес.

Кроме того, Михаил Уваров также известен в Харькове тем, что совершал в отношении своей жены Екатерины Уваровой домашнее насилие. В декабре 2021 года на видео прохожих попал инцидент, когда BMW X5 Уварова остановилось посреди дороги на площади Свободы в Харькове, и из открытой двери его жена кричала на всю улицу «Отпусти!», пытаясь вырваться из рук мужа. Затем, в феврале 2022 года, Екатерина Уварова записывала и распространяла в сети видеообращение с призывом о помощи в наказании Михаила Уварова за насилие и угрозы, которые он совершает по отношению к ней.

«Кто может помочь в борьбе с семейным насилием? Я в этой ситуации уже 5 лет, и не могу убежать, потому что меня просто могут за это убить или покалечить, как он обещает сделать все эти годы», — говорила на камеру Катерина Уварова. Полиция тогда отреагировала и задержала Уварова в детском саду, куда он приехал за детьми. Вроде бы в дальнейшем ему запретили видеться с детьми, но на этом история закончилась. Тем не менее, Михаил Уваров является фигурантом множества административных, гражданских и уголовных дел, в частности о совершении домашнего насилия, воровстве и других преступлениях.

Владислав Мирошниченко и его друзья занимаются мошенничеством с помощью незаконных колл-центров?

В приложении GetContact мобильный номер Уварова абонентами подписан среди прочего как «Миша Саня Крипта» и «Миша Офис». Помните, мы уже упоминали, что один из соучредителей «Икигай Групп» Евгений Трусов также подписан как «Женя Офис Харк» и «Женя Офисы»? По инсайдерской информации BlackBox OSINT, Михаил «Француз» занимается незаконной деятельностью кол-центров, обзванивающих граждан и мошенническими методами заставляющих их переводить им деньги.

А, как известно, такие колл-центры мошенники между собой часто сокращенно называют «офисами». Вероятно, что Евгений Трусов, который, как мы уже обращали внимание, всю жизнь посвятил спортивной карьере и не работал на офисной работе, так подписан абонентами также из-за связи с незаконными колл-центрами. Более того, номер самого Владислава Мирошниченко подписан у некоторых абонентов как «Владик Лимонадик Офис», «Кент Духа Офис», «Влад Офис 1».

Номера телефонов Владислава Мирошниченко, Евгения Трусова и Михаила Уварова подписаны у телефонных абонентов с тэгом «Офисы». Скриншот GetContact

По нашей информации, финансовым сопровождением деятельности колл-центров и формированием для них баз номеров для прозвонов занимается Александр Шатун, один из друзей Владислава Мирошниченко. Александр Шатун является соучредителем ООО «Фрагмент Эдженси», позиционирующего себя как рекламное агентство. Вторым его соучредителем является Прохор Гузь, известный в сети как Cryptomannn, являющийся одним из ближайших друзей Владислава Мирошниченко.

Так чем же зарабатывают Владислав Мирошниченко и его друзья?

Ответить однозначно на этот вопрос сложно. Незаконные колл-центры – одна из версий, на чем бывший работник кальянной Владислав Мирошниченко зарабатывает свои сверхприбыли в миллионы долларов, за счет которых покупает спорткары и квартиры. Вторая версия – это доходы от криптоуслуг проекта Mirror Reflection. Вместе с Прохором Гузем Владислав Мирошниченко делал заявки на регистрацию торговой марки ExBid — сервиса обмена криптовалюты, который работает в Харькове и Киеве и «привязан» к услугам проекта Mirror Reflection, доходы от предоставления которых где-то в криптовалюте и исчезают.

В любом случае, учитывая то, что из всех компаний, где Мирошниченко зарегистрирован как учредитель или соучредитель, ни в одной не прослеживается хоть какой-то денежный поток, а условно прибыльным является только его ФЛП (хотя те официальные доходы, как мы уже отмечали, в лучшем случае в 10 раз меньше, чем расходы 26-летнего криптоэксперта), то получается, что большинство денег, где бы их ни получал парень, не облагаются налогом.

Более того, тот факт, что бывшие бармены, кальянщики, водители, реабилитологи и воры в один день зарегистрировали себе одинаковые ФЛП и резко стали программистами, криптоэкспертами и криптотрейдерами, вызывает множество вопросов, на которые должны дать ответы правоохранительные органы.

Где и откуда молодые ребята, еще вчера неизвестные никем, сегодня, в разгар полномасштабной войны, достают миллионы долларов и демонстрируют на всеобщее обозрение, как меняют одну на другую спортивные машины за сотни тысяч долларов, летают частными самолетами и вертолетами по миру, надевают своих девушек в брендовые драгоценные украшения и так далее. И не пора ли налоговой и БЭБ в условиях, когда государство ищет, где бы еще поднять налоги, чтобы сбалансировать дефицитный бюджет воюющей страны, обратить внимание на молодых криптовалютчиков, сеющих деньги направо и налево.