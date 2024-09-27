На США обрушился один из крупнейших в истории ураганов

Ураган Helene обрушился на Флориду, став одним из крупнейших штормов в США. Об этом сообщает Reuters.

Власти опасаются, что ураган оставит за собой след из смертей и масштабных разрушений по мере продвижения вглубь страны.

На данный момент уже подтвержден один смертельный случай: мужчина погиб в собственном авто, когда на него упали обломки.

«Когда мы проснемся завтра утром, есть вероятность, что погибших будет больше», — заявил губернатор Флориды.

Как сообщает агентство, еще до своего прибытия шторм вызвал перебои в подаче электроэнергии у более чем 1 миллиона клиентов и сильное наводнение в нескольких районах.

Скорость ветра достигает 225 км/ч. Ожидается, что «Хелен» вызовет штормовые нагоны, которые могут выбросить на сушу 6 метров морской воды и вызвать еще больше осадков.

Власти заявили, что, скорее всего, пройдет несколько часов, прежде чем спасатели смогут отправиться на помощь нуждающимся.

По данным Национального центра по ураганам, «Хелен» занимает 14-е место среди самых мощных ураганов в США с момента начала ведения учета и седьмое место среди ураганов Флориды.

Ливни также обрушились на Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину и Теннесси. Несколько аэропортов уже приостановили работу.

Ожидается, что «Хелен» может уничтожить урожай хлопка и пекана в Джорджии.

«Текущий прогноз для урагана Хелен предполагает, что этот шторм затронет каждую часть нашего штата», — сказал губернатор штата Брайан Кемп.

Людей, которые решили не эвакуироваться, предупредили, что они должны написать свои имена и даты рождения на руках несмываемыми чернилами, чтобы их можно было идентифицировать и уведомить семью.

Напомним, на Хьюстон обрушился смертоносный ураган.