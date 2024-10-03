Ученые объяснили, какие яблоки – самые полезные

Эксперты из Грацского технического университета в Австрии поведали о том, какие яблоки – самые полезные. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что в органических яблоках больше полезных бактерий, чем в традиционно выращенных.

Во время опыта ученые провели анализ микробиома обычных (из супермаркета) и свежих органических яблок, применив метод амплификации генов и количественную полимеразную цепную реакцию (используется для быстрого измерения количества определенной ДНК, кДНК или РНК).

Также исследователи оценили микробный состав кожуры, мякоти, семечек и чашечки в нижней части плода, где формируется цветок.

В итоге было установлено, что каждое яблоко содержит в себе уникальные бактериальные сообщества, которые различаются в зависимости от части фрукта и метода его выращивания.

Добавляется, что разные части яблока заселены различными бактериальными сообществами.

Кроме этого оказалось, что в традиционно выращенных яблоках (обработанных синтетическими удобрениями и ядохимикатами) разнообразие и равномерность распределения бактериальных сообществ были ниже, чем в органических.

Информируется: «Не зависимо от способа культивирования, бактерии, обнаруживаемые в яблоках, в основном принадлежали к четырем ключевым группам – Proteobacteria (80%), Bacteroidetes (9%), Actinobacteria (5%) и Firmicutes (3%)».

Сказано, что в яблоках, которые были выращены традиционным способом, исследователи выявили серьезные изменения в бактериальном составе. Так, до 40% бактериальных родов и порядков в таких фруктах могли трансформироваться. Особенно выраженным было увеличение числа микроорганизмов, способных потенциально оказать отрицательное воздействие на здоровье человека.

Ранее ученый из США поставил на себе интересный опыт с яйцами.