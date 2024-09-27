Волки-людоеды поедают индийских детей

В Минэнерго отреагировали на прогнозы по отключению света зимой
Стало известно, сколько украинцев официально считаются пропавшими без вести
Стало известно, будут ли отключения в пятницу, 27 сентября
Байден анонсировал передачу Украине оружия почти на $8 млрд
Зеленский объяснил, как заставить Россию остановить войну
Путин расширил условия применения ядерного оружия
Энергетики рассказали, что будет со светом 26 сентября
ВСУ уточнили правила мобилизации некоторых категорий украинцев
В Белом доме нашли обходной путь для продления помощи Украине на 5,9 млрд долларов
Байден в ООН сделал заявление по Украине