Волки-людоеды поедают индийских детей

Волки-людоеды врываются в дома индийцев и пожирают детей. Об этом пишет Hindustan Times.

Нападения волков-людоедов начались в штате Уттар-Прадеш еще в марте. За несколько месяцев дикие животные растерзали 9 человек, 3 из которых — дети. Более 50 человек выжили, получив травмы.

Специалисты по отлову смогли обезвредить лишь четырёх хищников. В селах установили прожекторы и громкоговорители. Местные власти рекомендуют жителям не выходить ночью на улицу.