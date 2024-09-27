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Видео-Новости > Волки-людоеды поедают индийских детей

Волки-людоеды поедают индийских детей

Агата Кловская
27.09.24 13:52
20
Волки-людоеды поедают индийских детей
Волки-людоеды врываются в дома индийцев и пожирают детей. Об этом пишет Hindustan Times.
 
Нападения волков-людоедов начались в штате Уттар-Прадеш еще в марте. За несколько месяцев дикие животные растерзали 9 человек, 3 из которых — дети. Более 50 человек выжили, получив травмы.
 
Специалисты по отлову смогли обезвредить лишь четырёх хищников. В селах установили прожекторы и громкоговорители. Местные власти рекомендуют жителям не выходить ночью на улицу.
 

Тэги: волк-людоед

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