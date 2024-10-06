Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 660 470 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на воскресенье, 6 октября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 660 470 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 919 танков, 17 679 боевых бронированных машин, 19 092 артиллерийские системы, 1 216 РСЗО, 970 средств ПВО, 368 самолетов, 328 вертолетов, 16 578 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 613 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 26 006 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 363 единицы специальной техники.

Ранее Кабмин одобрил экономическое бронирование.