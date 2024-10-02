Ученый из США поставил на себе интересный опыт с яйцами

Докторант Гарвардского университета в США Ник Норвиц поставил на себе интересный опыт с яйцами. Стало известно, в чем суть.
Американец съел за месяц 720 яиц.
Он отметил, что употребление в пищу большого количества яиц, вопреки распространенному мифу, не приводит к росту уровня плохого холестерина в крови.
Перед стартом эксперимента специалист выдвинул гипотезу, согласно которой поедание яиц не повышает холестерин, а наоборот – снижает число липопротеинов низкой плотности в крови.
Через месяц эксперт поведал о том, что не заметил никаких негативных последствий своей диеты.
Оказалось также, что количество липопротеинов низкой плотности в его организме снизилось на 18%.
Резюмируется, что уменьшение уровня липопротеинов низкой плотности может быть связано с работой печени, которая при большом потреблении яиц снижает выработку таких липопротеинов.
Ранее американцы обнаружили необычное свойство яиц.