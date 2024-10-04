Украине необходимо до конца года мобилизовать еще 200 тысяч новобранцев, но эти планы вряд ли удастся реализовать. Об этом пишет The Times со ссылкой на секретаря Комитета Верховной Рады по национальной обороне Романа Костенко.

Отмечается, что Россия по подсчетам НАТО набирает около 30 000 военных ежемесячно.

«Цель в 200 000 может быть все более необходимой, но ее также становится все труднее достичь», — говорится в публикации.

Сотрудник одного из территориальных центров комплектации в Одессе рассказал журналисту The Times, что его ведомство значительно отстает от поставленных целей.

«Мы не мобилизуем даже 20 процентов от того, что нужно. Одесская область одна из худших в списке», — сказал он, добавив, что в некоторые дни раздавали более 100 повесток, но откликалась только горстка мужчин.

В разговоре с журналистом мужчина пожаловался на картину коррупции, бесхозяйственности и разочарования в своем отделе, из-за чего невозможно достичь целей. По его словам, коллеги брали взятки в тысячи долларов, чтобы подделать увольнение от службы.

В некоторые дни более половины мужчин, приходящих в ТЦК, имеют заболевания, несовместимые со службой, например туберкулез, гепатит или ВИЧ.

Напомним, ВСУ уточнили правила мобилизации некоторых категорий украинцев.