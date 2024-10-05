Синоптики спрогнозировали дождливое воскресенье в Украине

В Украине пришла дождливая погода. Синоптики рассказали, чего ждать от небесной канцелярии завтра.

Появился прогноз Гидрометцентра на воскресенье, 6 октября.

Информируется, что по территории всей нашей страны пройдут дожди.

Сказано: «На большей части территории страны умеренные дожди, в Хмельницкой, Ровенской, Житомирской и Винницкой областях значительные осадки».

Говорится также, что ветер будет южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Добавляется, что в западных и северных областях ночью плюс 7-13, днем ​​12-18 тепла, на остальной территории Украины ночью плюс 11-16, днем ​​20-28 тепла.

Ранее в Киеве зафиксировали три температурных рекорда подряд.