Синоптики спрогнозировали дождливое воскресенье в Украине

В Украине пришла дождливая погода. Синоптики рассказали, чего ждать от небесной канцелярии завтра.
Появился прогноз Гидрометцентра на воскресенье, 6 октября.
Информируется, что по территории всей нашей страны пройдут дожди.
Сказано: «На большей части территории страны умеренные дожди, в Хмельницкой, Ровенской, Житомирской и Винницкой областях значительные осадки».
Говорится также, что ветер будет южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Добавляется, что в западных и северных областях ночью плюс 7-13, днем 12-18 тепла, на остальной территории Украины ночью плюс 11-16, днем 20-28 тепла.
Ранее в Киеве зафиксировали три температурных рекорда подряд.