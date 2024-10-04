Генштаб озвучил потери России на 4 октября

С 24 февраля 2022 по 4 октября 2024 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 657 940 человек (+1230 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, с начала войны уничтожены:
— 8908 (+15) танков;
— 17627 (+31) бронемашин;
— 18965 (+59) артиллерийских систем;
— 1212 (+8) РСЗО;
— 965 (+1) средств ПВО;
— 368 (+0) самолетов;
— 328 (+0) вертолетов;
— 16494 (+101) БПЛА оперативно-тактического уровня;
— 2613 (+0) крылатых ракет;
— 28 (+0) кораблей/катеров;
— 1 (+0) подлодка;
— 25820 (+70) единиц автомобильной техники и автоцистерн;
— 3333 (+3) единицы специальной техники.
Напомним, Россия начала призыв в армию на временно оккупированных территориях Украины.