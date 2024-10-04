Генштаб озвучил потери России на 4 октября

С 24 февраля 2022 по 4 октября 2024 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 657 940 человек (+1230 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

— 8908 (+15) танков;

— 17627 (+31) бронемашин;

— 18965 (+59) артиллерийских систем;

— 1212 (+8) РСЗО;

— 965 (+1) средств ПВО;

— 368 (+0) самолетов;

— 328 (+0) вертолетов;

— 16494 (+101) БПЛА оперативно-тактического уровня;

— 2613 (+0) крылатых ракет;

— 28 (+0) кораблей/катеров;

— 1 (+0) подлодка;

— 25820 (+70) единиц автомобильной техники и автоцистерн;

— 3333 (+3) единицы специальной техники.

Напомним, Россия начала призыв в армию на временно оккупированных территориях Украины.