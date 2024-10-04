Биткойн создал Лен Сассаман... или нет? Ответ - в новом фильме про человека под псевдонимом Сатоши Накамото

9 октября 2024 года на экраны выйдет новый документальный фильм от HBO, призванный раскрыть личность создателя Bitcoin, скрывающегося под псевдонимом Сатоши Накамото.

Руководитель Galaxy Digital Алекс Торн написал в X, что он слышал, как в фильме HBO утверждалось, что настоящая личность Накамото — это Лен Сассаман.

Справка. Лен Сассаман, покончивший с собой в 2011 году после борьбы с депрессией, считается Сатоши из-за его обширной истории опубликованных научных работ по криптографии, которые часто демонстрировали его сильную идеологическую приверженность принципам политики конфиденциальности и децентрализации. Также к предположениям о том, что Сассаман — это Сатоши, является дата их исчезновения. Сассаман покончил с собой вскоре после того, как Сатоши перестал публиковать посты на BTCTalk, некогда популярном сайте для обсуждения Bitcoin и криптoвалюты.

«В фильме мы приводим чертовски убедительные доводы, и я думаю, что тот, на ком мы остановимся, вызовет удивление и немало споров. Уверен, люди будут спорить об этом независимо от того, насколько убедительные аргументы мы привели, и это нормально. У нас было гораздо больше доказательств, чем мы смогли включить в фильм», — заявил режиссер предстоящего фильма Money Electric.