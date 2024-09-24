Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие

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В Кремле пообещали изучить план победы Украины
В «Укрэнерго» сделали заявление по отключениям света 24 сентября
ВСУ прорвали еще один участок фронта на границе в Курской области
«Громадське» привлекло к своему «разоблачению» днепровского бизнесмена, который задолжал 130 млн
Зеленский рассказал, что будет, если Байден отвергнет план победы
В Украине отменили отключение света на понедельник, 23 сентября
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