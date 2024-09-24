Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие

Представляем вашему вниманию Топ проектов, в которые стоит играть, чтобы получить Airdrop (финансовое вознаграждение). Просто жмите по ссылке и начинайте играть, собирая свои монеты. После окончания каждой игры монеты можно будет вывести на реальную криптовалютную биржу и продать.

Пятерка лучших Telegram-проектов, в которых достаточно делать несколько кликов в день, чтобы получить право на будущий airdrop (не требуется привязка карты) по количеству ежемесячных пользователей выглядет так:

Blum - 51 млн (самый простой и популярный), 1.- 51 млн (самый простой и популярный),

CATS - 38 млн (оборотная сторона проекта DOGS), 2.- 38 млн (оборотная сторона проекта DOGS),

Major - 34 млн (игра, взявшая за основу механику «рейтинга ВКонтакте»), 3.- 34 млн (игра, взявшая за основу механику «рейтинга ВКонтакте»),

Cats&Dogs - 9 млн (благотворительно-монетарный проект) 4.- 9 млн (благотворительно-монетарный проект)

Hrum - 7млн (кулинарная монетизация) 5.- 7млн (кулинарная монетизация)

А вот еще несколько не менее интересных проектов:

Crypto Mason (тут могут зарабатывать не только масоны, пока...) 1.(тут могут зарабатывать не только масоны, пока...)

TapSwap (заходи каждый день и забирай свои монеты) 2.(заходи каждый день и забирай свои монеты)

TON Station (похоже на Блум) 3.(похоже на Блум)

UNITS (проект основанный на токенизации активов реального мира) 4.(проект основанный на токенизации активов реального мира)