Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку

В мини-приложении для Telegram запущена оригинальная криптовалютная игра Crypto Mason, построенная на масонской тематике. Чтобы начать играть надо перейти по ссылке и начать зарабатывать игровую валюту.

Приветственный текст на ТГ-странице Crypto Mason гласит следующее:

«Вступай в тайное Братство Криптомасонов и получай токены через Аирдроп! Как играть? Добыча. Тапай по Единорогу по экрану и собирай монеты Прокачка. Прокачивай карточки. Они дают возможность пассивного дохода. Прибыль в час. Столько монет зарабатывается для тебя самостоятельно, даже когда ты не в игре в течение 3х часов.

Заходи в игру каждые 3 часа что бы собрать весь свой доход. Уровень. Чем больше у тебя монет — тем выше твой уровень уровень и выше заработок. Друзья. Приглашай своих друзей, и получай ещё больше монет. AirDrop. Информация о выпуске токена, который будет распределен между игроками.

Даты сообщим в нашем Телеграм канале. Следите за новостями!».

Как сообщает АК, в игре есть оповещение о том, что проект Crypto Mason — это совместное творение неких «криптомасонов» и создателей мультсериала «Take My Muffin».

«Take My Muffin» — мультсериал для взрослых. Это первый в истории сериал, созданный при поддержке криптосообщества, а именно: за счет продажи NFT и при поддержке DEX и CEX сервисов. Анонс разработки сериала состоялся 19 апреля 2021 года. «Take My Muffin» — международный проект, созданный при участии таких стран, как: Кипр, США, Канада, Украина, Филиппины, Индия, Индонезия, Франция, Италия, Израиль, Россия, Бразилия, Иран, Испания, Беларусь, Португалия.

По сюжету сериала очнувшись после аварии, антропоморфный единорог Корни ничего не помнит, и его главная цель — вернуть себе память. Названия некоторых серий говорят сами за себя: «Галлюциногенные козявки», «Межвидовой генитальный адаптер», «Персональный рециркулятор и Фека-питание».

Режиссер сериала Владимир Пономарёв. Он же — создатель мрачного проекта Mr. Freeman.

Впрочем, выяснить, кто непосредственно стоит за созданием игры, как вы сами понимаете, довольно сложно.