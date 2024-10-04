Уэнсдей 2 (2025): трейлер и дата выхода

Netflix показал кадры со съемок второго сезона сериала «Уэнсдей» - «Уэнсдей 2».

К актерскому составу в «Уэнсдей 2» присоединился Стив Бушеми, который сыграет нового директора академии. В новом сезоне не будет Перси Хайнса Уайта, сыгравшего Ксавье — его исключили из каста после обвинений в сексуальном насилии.

Премьера «Уэнсдей 2» ожидается в 2025 году.

Трейлер «Уэнсдей 2»: