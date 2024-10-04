Уэнсдей 2 (2025): трейлер и дата выхода

Страны НАТО не будут сбивать ракеты и дроны над Украиной, — Пентагон
В Украине хотят мобилизовать еще 200 тысяч человек, — СМИ
Украина близка к НАТО, как никогда раньше, — Рютте
Генштаб озвучил потери России на 4 октября
«Укрэнерго» не прогнозирует отключений на пятницу
В Госдепе США дали оценку плану победы Украины
В некоторых регионах Украины ввели аварийные отключения света
USAID предоставит Украине 13 млн долларов
В Украине появятся повестки с QR-кодом: в Минобороны раскрыли детали
«Укрэнерго» дало прогноз по отключениям света на 3 октября