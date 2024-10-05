Ситуация с электричеством в Украине остается очень непростой

На субботу, 5 октября, в Украине сохраняется непростая ситуация с электричеством. Информацию приводит министерство энергетики.

Сказано о том, что из-за боевых действий и технологических нарушений остаются без электричества 508 населенных пунктов.

Добавляется, что за прошлые сутки энергетики возобновили питание для 17 441 потребителя.

Говорится, что из-за предыдущих вражеских обстрелов минувших суток для недопущения перегрузки оборудования в сети оператор системы передачи применял графики аварийных отключений в части Сумской и Полтавской областей.

Отмечается, что за сутки из-за обстрелов и боевых действий были отключения электричества в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Сообщается, что в Харьковской области в результате падения БПЛА одновременно отключалось несколько воздушных линий, однако потребители не обесточивались.

Кроме этого, в Донецкой области в результате обстрела обесточивались подстанции, бытовые потребители и железная дорога (движения поездов не было).

Также в Винницкой области подстанции и бытовые потребители обесточивались по технологическим причинам. В настоящее время питание возобновлено.

По такой же причине в Житомирской области обесточивалась подстанция и бытовые потребители, а также железная дорога (сбоев в движении поездов не было). Питание восстановлено по резервной схеме.

Резюмируется, что в Кировоградской области при осмотре воздушной линии была обнаружена кража оборудования, о чем было сообщено в полицию.

Ранее в НБУ спрогнозировали, какой будет ситуация с электричеством грядущей зимой.