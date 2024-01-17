Как питаться бюджетно и правильно: советы

В детстве всегда хотелось конфет, фруктов, в 90-е химических заморских «пачек и пакетов». Но если особо не было возможности на это, то мама кормила щами, кабачками, котлетами, а бабушка — пирогами с ливером, клубникой с молоком и малосольными огурцами. Из этого и можно сложить принципы бюджетного и добротного питания, пишет женский сайт Настроение.

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Каждый прием пищи должен быть белок

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Белок — это не только куриная грудка, это и «детали» целой курицы, которую можно купить дешевле.

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Овощи

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Цель наличия овощей в рационе — источник клетчатки. Бюджетнее и не хуже: пекинка, тыква, шампиньоны, морковь, белокочанная капуста, замороженная цветная, дайкон, репа.

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Крупы

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В пакетиках, миксы, экзоты (амаранта или киноа) — проходим мимо. Главное — цельное зерно, а это — обычная гречка, полба, пшено, булгур.

Жиры

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Конечно, прекрасно позволить сыродавленное масло или 100% вкусное авокадо хаас. Но есть и другие не менее полезные варианты:

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— горчичное масло (льняное, рыжиковое)

— сало, сметана, костные бульоны мясные и с рыбного лососевого набора, говяжьи хвосты

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Вкусненькое

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Сколько стоит ужасный синтетический торт? Пара жареных пончиков с крашенной жижей?..

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Полезные альтернативы:

1.горькая шоколадка

2.сезонные мандарины, арахисовая паста, урбеч, банановые и яблочные чипсы из своей сушилки

3.свое варенье на сахзаменителе, яблочные пастилки на вес

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Не берите много

Траты увеличиваются: если берем несколько пачек по акции, впрок, «чтобы было». Не брезгуем овощными ларьками, развалами в Ашане, «чистенькими» бабулями на рынке.

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Экономия должна быть экономной. Ко всему нужно приложить время и желание.