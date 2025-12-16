Трамп доволен результатами переговоров США и Украины, — СМИ

Соединённые Штаты и Украина во время переговоров достигли консенсуса по многим вопросам. Переговоры были очень позитивными. Об этом сообщает британский телеканал Sky News, ссылаясь на осведомлённый источник.

«Есть ещё некоторые вопросы, которые нужно обсудить, добавил чиновник, но президент США Дональд Трамп доволен прогрессом», — утверждает собеседник.

Чиновник заявил, что 90% вопросов между Россией и Украиной «решено», и что гарантии безопасности были основной темой переговоров.

Трамп считает, что якобы заставит Россию согласиться на предоставление Украине гарантий, подобных статье 5 Атлантического договора.

По словам источника, после последних переговоров «произошли сдвиги» в вопросах между россиянами и украинцами, а также состоялись более глубокие дискуссии по территориям.

Россия будет открыта к вступлению Украины в Европейский Союз и примет гарантии, предусмотренные соглашением, заверяет чиновник.

