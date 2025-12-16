Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Трамп доволен результатами переговоров США и Украины, — СМИ

Трамп доволен результатами переговоров США и Украины, — СМИ

Александр Панько
16.12.25 14:41
184
Трамп доволен результатами переговоров США и Украины, — СМИ

Соединённые Штаты и Украина во время переговоров достигли консенсуса по многим вопросам. Переговоры были очень позитивными. Об этом сообщает британский телеканал Sky News, ссылаясь на осведомлённый источник.

«Есть ещё некоторые вопросы, которые нужно обсудить, добавил чиновник, но президент США Дональд Трамп доволен прогрессом», — утверждает собеседник.

Чиновник заявил, что 90% вопросов между Россией и Украиной «решено», и что гарантии безопасности были основной темой переговоров.

Трамп считает, что якобы заставит Россию согласиться на предоставление Украине гарантий, подобных статье 5 Атлантического договора.

По словам источника, после последних переговоров «произошли сдвиги» в вопросах между россиянами и украинцами, а также состоялись более глубокие дискуссии по территориям.

Россия будет открыта к вступлению Украины в Европейский Союз и примет гарантии, предусмотренные соглашением, заверяет чиновник.

Напомним, Зеленский оценил переговоры с представителями США.

Тэги: США, Украина, переговоры, Дональд Трамп

Комментарии

Статьи

16.12.25 19:38

Украинский Стоунхендж

Автор: Александр Панько

Дайджест

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
16.12.25 19:18

Зеленский анонсировал новые контакты с американцами по поводу мирных переговоров

16.12.25 19:08

Премьер Нидерландов сделал важное заявление после встречи с Зеленским

16.12.25 19:00

Свириденко сообщила хорошую новость по поводу электричества

16.12.25 16:44

Потери оккупантов под Покровском выросли на 30%, — ВСУ

16.12.25 15:28

Мерц анонсировал внушительную помощь Украине в 2026 году

16.12.25 13:54

Зеленский рассказал, на что пойдут репарационные займы

16.12.25 13:17

Турецкие F-16 сбили беспилотник над Черным морем

16.12.25 12:44

Найден пистолет, из которого застрелили Андрея Парубия

16.12.25 12:22

Уголовные производства прошлых лет касались документов по образованию Андрея Пышного, - СМИ

16.12.25 12:44

Найден пистолет, из которого застрелили Андрея Парубия

16.12.25 12:20

США дали Украине считанные дни, чтобы принять новые гарантии безопасности, — Politico

16.12.25 11:18

Появились детали гарантий безопасности от Европы

16.12.25 10:28

США предлагают Украине гарантии безопасности, похожие на 5-ю статью НАТО, — WSJ

16.12.25 09:47

Окончание войны в Украине ближе, чем когда-либо, — Трамп

16.12.25 09:09

СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске

15.12.25 12:04

Шансы Украины на репарационный кредит тают, — Politico

15.12.25 09:16

Свет будут отключать не во всех областях: графики на 15 декабря от «Укрэнерго»

12.12.25 12:17

Трамп готов помочь Украине с гарантиями безопасности

12.12.25 09:43

В мирном плане предусмотрен выход РФ из трех областей, — Зеленский

12.12.25 12:17

Трамп готов помочь Украине с гарантиями безопасности

12.12.25 11:54

Путин отдал войскам приказ по поводу войны в Украине

10.12.25 08:43

Число жертв войны среди деятелей культуры и сотрудников СМИ в Украине растет

10.12.25 09:27

В Сумах мужчина стрелял по детям из ружья – есть пострадавшие

11.12.25 14:10

В МАГАТЭ сделали громкое заявление по поводу украинских АЭС

12.12.25 13:24

В Дії появится новая полезная функция для водителей

11.12.25 13:18

В Украине могут изменить формирование цен на лекарства

10.12.25 00:01

Цена серебра покорила очередной рекордный показатель

10.12.25 13:50

Папа римский Лев XIV сделал свежее заявление по поводу мира в Украине

09.12.25 21:01

Украинцы не узнали объемы отключений электричества на завтра

Фото и Видео
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
fraza.com
Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди