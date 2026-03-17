Премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается прилететь в Москву. Он хочет посетить мероприятия на День Победы, который празднуют в России 9 мая.

Как известно, в прошлом году политик также посещал российскую столицу.

Глава правительства сказал: «Так же, как 9 мая, я приму участие в торжествах победы над фашизмом в Москве, 6 июня я приму участие в церемонии благодарности солдатам, которые в рамках второго фронта в Нормандии в 1944-м году пришли на территорию Франции».

Ранее Фицо обвинили в госизмене после решения по электроэнергии для Украины.