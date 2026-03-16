Зеленский рассказал о сорванном наступлении России

Украине удалось сорвать большое наступление России. Об этом сказал президент нашей страны Владимир Зеленский.

Глава государства поведал: «Россия подготовила крупную наступательную операцию, которую они хотели начать в конце прошлого года и продолжить этой весной. В ответ мы провели собственные контрнаступательные действия, чтобы не допустить масштабного российского наступления».

Добавляется: «Это был успех не только благодаря территории, но и благодаря нашим людям, а также потому, что мы предотвратили масштабное российское наступление».

Подчеркивается также, что это в большой степени стало возможным благодаря украинским дронным технологиям.

Также указывается, что Россия начала терять 30-35 тысяч военных ежемесячно из-за дронов – FPV и других типов дронов.

Ранее Сырский заявил о технологическом переломе на поле боя.