Ученые обнаружили неожиданную пользу чая

Эксперты из Медицинского университета Гаосюна на Тайване выявили неожиданную пользу чай. Появились данные их отчета.

В нем говорится, что этот напиток снижает риск депрессии.

В ходе опыта ученые оценили данные 27 119 членов Тайваньского биобанка (хранилища биологических образцов испытуемых), проанализировав не только сам факт употребления чая, но и его тип, количество и частоту.

В итоге оказалось, что люди, которые регулярно пили чай, реже сообщали о депрессии в течение каждого периода жизни.

Говорится, что самая выраженная связь наблюдалась для неферментированных и полуферментированных чаев – например, зеленого чая и улуна. У людей, регулярно употреблявших такие напитки, вероятность сообщать о депрессии была ниже по сравнению с теми, кто почти не пьет чай.

Поясняется, что суть ферментации заключается в постепенном разрушении клеточных стенок чайных листьев и выделении ферментов, которые запускают окисление с образованием побочных продуктов. За счет этого максимально сохраняются и раскрываются вкусовые и ароматические свойства чайного листа.

Немаловажно и то, сколько чай пьет человек. Наиболее заметная связь фиксировалась у людей, которые выпивали одну-две чашки чая в день. При употреблении трех и более чашек в сутки значимой связи уже не выявлялось.

Кроме этого, по словам специалистов, значение имела и частота. Более низкая распространенность депрессии отмечалась у людей, которые пили чай ежедневно, тогда как при редком употреблении такой зависимости не наблюдалось.

Предполагается, что возможную роль могут играть биоактивные вещества чая – в частности, полифенолы и аминокислота теанин. Данные соединения обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и могут влиять на нейромедиаторы мозга.

