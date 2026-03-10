Все разделы

Японцы раскрыли интересный секрет кошек

Японцы раскрыли интересный секрет кошек

Агата Кловская
10.03.26 07:47
246
Японцы раскрыли интересный секрет кошек

Эксперты из университета Ямагути в Японии раскрыли интересный секрет кошек. Они поведали, почему эти животные почти всегда при падении приземляются на лапы.

Говорится, что основную роль в этом играет высокая гибкость грудного отдела позвоночника, позволяющая животным быстро разворачивать тело в воздухе.

Ученые сравнили подвижность грудного и поясничного отделов позвоночника у кошек.

Было установлено, что грудной отдел существенно более гибкий: верхняя часть спины способна вращаться примерно в три раза лучше, чем поясница.

Подчеркивается, что как раз данная особенность помогает кошкам выполнять характерное движение в полете. Так, по их словам, сперва животное разворачивает переднюю часть тела с помощью передних лап, а затем поворачивает заднюю часть корпуса, выравниваясь перед приземлением.

Специалисты провели эксперименты с высокоскоростной съемкой падения кошек с высоты около одного метра. Кадры подтвердили эффективность тактики «поджать и повернуть», при которой животное поочередно разворачивает переднюю и заднюю части тела.

Также удалось узнать, что кошки чаще закручиваются в воздухе вправо – подобная асимметрия может быть связана с расположением внутренних органов, но этот механизм еще предстоит изучить.

