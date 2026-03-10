Генштаб озвучил новые потери РФ в войне. Сводка за 10 марта

ЗСУ за минувшие сутки убили и ранили 950 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.26 ориентировочно составили около 1 274 990 человек. Об этом 10 марта сообщил Генштаб ЗСУ.

В целом с начала войны ликвидировано:

- танков - 11 758 (+13) ед;

- боевых бронемашин - 24 174 (+7) ед;

- артиллерийских систем - 38 202 (+73) ед;

- РСЗО - 1 679 (+4) ед;

- средств ПВО - 1 328 (+2) ед;

- БПЛА оперативно–тактического уровня - 168 809 (+2 169) ед;

- автомобильной техники и автоцистерн - 82 510 (+221) ед;

- специальной техники - 4 087 (+4) ед.

Напомним, Россия теряет почти двести военных убитыми и тяжело ранеными за один километр оккупированной украинской территории.