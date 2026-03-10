В Украине ускорилась инфляция

Госстат сообщил нерадостную новость. По словам финансистов, рост потребительских цен в Украине в минувшем феврале ускорился до 1% с 0,7% в январе.

Указывается также, что в феврале 2025-го года рост цен составил 0,8%, следовательно, в годовом измерении инфляция выросла до 7,6% с 7,4% по сравнению с январем.

В прошлом месяце базовая инфляция выросла до 0,7% с 0,4% в январе.

Информируется, что, с учетом того, что в феврале прошлого года базовая инфляция составила 0,7%, в годовом измерении по итогам прошлого месяца осталась на уровне 7%.

Ранее Каллас информировала, сколько денег ЕС дал Украине с начала войны.