Стало известно о сотрудничестве Украины и США по вопросу БПЛА

Украина и США продолжают сотрудничество по вопросу БПЛА. Министерство обороны нашей страны поведало подробности.

Сказано: «Представители ВМС США и Министерства войны совершили два визита в Украину, чтобы ознакомиться с украинскими морскими дронами и провести первые официальные испытания. Американская делегация изучила технические возможности ряда платформ и провела встречи с украинскими производителями».

Добавляется, что украинская сторона во время встречи предложила решения, которые уже доказали свою эффективность в специальных операциях и боевых условиях.

Резюмируется: «Украина предлагает США стратегическое партнерство. Оборонная промышленность Украины формирует глобальный рынок беспилотных систем и интегрируется в глобальную архитектуру безопасности через опыт современной войны».

