Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно о сотрудничестве Украины и США по вопросу БПЛА

Стало известно о сотрудничестве Украины и США по вопросу БПЛА

Агата Кловская
19.12.25 17:58
195
Стало известно о сотрудничестве Украины и США по вопросу БПЛА

Украина и США продолжают сотрудничество по вопросу БПЛА. Министерство обороны нашей страны поведало подробности.

Сказано: «Представители ВМС США и Министерства войны совершили два визита в Украину, чтобы ознакомиться с украинскими морскими дронами и провести первые официальные испытания. Американская делегация изучила технические возможности ряда платформ и провела встречи с украинскими производителями».

Добавляется, что украинская сторона во время встречи предложила решения, которые уже доказали свою эффективность в специальных операциях и боевых условиях.

Резюмируется: «Украина предлагает США стратегическое партнерство. Оборонная промышленность Украины формирует глобальный рынок беспилотных систем и интегрируется в глобальную архитектуру безопасности через опыт современной войны».

Ранее Зеленский заявил о дефиците ракет для ПВО.

Тэги: США, мир, война, новости Украины

Комментарии

Статьи

18.12.25 13:11

Российский след в центре Киева? Кто стоит за запуском казино в «Премьер Дворце»...

Автор: Андрій Ратушний, для «Фраза»

Дайджест

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.12.25 18:03

В США неожиданно высмеяли ЕС

19.12.25 17:47

Путин странно пошутил о таинственном космическом объекте 3I/ATLAS

19.12.25 16:59

Украина получит деньги от продажи «Челси», — Стармер

19.12.25 16:28

Трамп хочет построить на Луне ядерный реактор

19.12.25 16:10

Глава Пентагона оскорбил американцев

19.12.25 15:48

Дуров жестко наехал на власти Великобритании

19.12.25 15:40

Танкеры с российской нефтью застряли возле Китая из-за спада спроса Индии

19.12.25 15:10

Трамп занялся марихуаной

19.12.25 14:37

Турция хочет вернуть России системы ПВО С-400 и получить обратно деньги, — Bloomberg

19.12.25 12:27

США и Европа разработали план гарантий безопасности для Украины

19.12.25 09:52

В ЕС договорились выделить Украине €90 млрд

19.12.25 09:17

В «Укрэнерго» рассказали об отключениях в пятницу, 19 декабря

18.12.25 16:33

Зеленский назвал аспекты гарантий безопасности

18.12.25 13:44

Переговоры по Украине продвинулись дальше, чем когда-либо, — глава Минобороны Британии

18.12.25 13:14

Макрон сделал заявление по поводу денег для Украины

18.12.25 12:54

Зеленский сделал ряд заявление по мирному плану

18.12.25 12:36

Британия готовится к отправке войск в Украину

18.12.25 12:19

Лидеры ЕС в пятницу найдут решение по финансированию Украины, — Reuters

18.12.25 11:18

Сенат США принял законопроект о нацобороне, включая 800 млн долларов для Украины

17.12.25 08:45

Трамп обнадежил по поводу перспектив мира в Украине

15.12.25 12:49

Заброшенные города и села Украины: что известно о «мертвых» точках на карте

15.12.25 13:44

NASA обнаружило «перевернутую» планету

17.12.25 09:11

Гросси сделал тревожное заявление по поводу Чернобыльской АЭС

16.12.25 12:44

Найден пистолет, из которого застрелили Андрея Парубия

15.12.25 12:22

Volkswagen впервые закроет завод в Германии

16.12.25 14:41

Трамп доволен результатами переговоров США и Украины, — СМИ

15.12.25 15:46

Орбан сделал очередное безумное заявление

15.12.25 15:40

Президент Эстонии сделал интересное заявление по поводу российского газа

15.12.25 16:59

Трамп приревновал свою жену

Фото и Видео
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
fraza.com
Новости блогосферы
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди