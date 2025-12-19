Танкеры с российской нефтью застряли возле Китая из-за спада спроса Индии

Флот танкеров, загруженных российской нефтью марки Urals, скопился у восточного побережья Китая. Это произошло вследствие сокращения закупок Индией из-за западных санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что, согласно данным Kpler, в Желтом море в среду, 17 декабря, простаивали как минимум пять судов с 3,4 млн баррелей российской нефти. Этот показатель вдвое выше объемов прошлой недели и является самым высоким за более чем пять лет.

Район скопления танкеров с российской нефтью находится недалеко от провинции Шаньдун, которая является центром независимых нефтеперерабатывающих заводов.

Отмечается, что накопление нефти марки Urals у китайских берегов является уникальной ситуацией, на которую обратили внимание нефтетрейдеры по всему миру. Это связано с тем, что китайские НПЗ не являются типичными покупателями этой марки и отдают предпочтение российской нефти с восточных терминалов из-за их близости и высокого качества дизтоплива.

Усиление контроля со стороны США за поставками нефти из РФ в Индию, а также санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл» заставили продавцов нефти марки Urals искать других покупателей в Восточной Азии.

Напомним, в октябре США ввели санкции против российских нефтяных гигантов — «Роснефти» и «Лукойла», а также 36 их дочерних компаний, пытаясь заставить Кремль пойти на переговоры по Украине. Сразу после этого рыночная стоимость обеих корпораций резко сократилась, а сами компании были вынуждены начать распродажу зарубежных активов.

Кроме того, крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Китая после американских санкций приостановили закупку сырой нефти марки ESPO. Аналогичную позицию занимает и Индия.

По оценкам СМИ, около 48 млн баррелей российской нефти могут остаться заблокированными в море из-за ограничений США. В результате десяткам танкеров придется искать альтернативные порты для разгрузки.