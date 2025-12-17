Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поведала о снижении импорта российских энергоресурсов. Произошло это во время ее выступления в Европарламенте.

Чиновница сказала: «Благодаря REPowerEU импорт российского газа – СПГ и по трубопроводам – снизился с 45% в начале войны до 13% сегодня».

Добавляется: «Импорт угля сократился с 51% до нуля, а импорт нефти с 26% до 2%. Все это означает, что мы собираемся навсегда отказаться от российского ископаемого топлива».

Ранее президент Эстонии сделал интересное заявление по поводу российского газа.