Volkswagen впервые закроет завод в Германии

Впервые за свою 88-летнюю историю немецкий автомобильный концерн Volkswagen закроет свой завод в Германии. Он располагается в Дрездене.

Уточняется, что случится это уже во вторник, 16 декабря.

Автогигант говорит, что закрытие производственной линии дрезденского завода связано с тем, что они сталкиваются с давлением на денежный поток из-за слабых продаж в Китае и спроса в Европе, а также из-за импортных тарифов со стороны США, которые отрицательно сказываются на продажах в Америке.

Эксперты отмечают: «Давление на денежный поток будет присутствовать и в 2026-м году. Сейчас Volkswagen находится в поисках способов сократить расходы и увеличить операционную прибыль».

Стоит напомнить, что с 2002-го года, с начала производства в Дрездене, было выпущено менее 200 тысяч автомобилей, что составляет меньше половины годового объема производства центрального завода Volkswagen в Вольфсбурге.

Такое решение стало небольшим шагом вперед в реализации Volkswagen намерений сократить производственные мощности в Германии. Данные изменения стали частью соглашения, заключенного с профсоюзами в прошлом году, которое также приведет к сокращению 35 тысяч рабочих мест компании в стране, отмечается в материале.

Ранее мы писали, что Tesla отзовет тысячи электропикапов Cybertruck – названа причина.