Орбан сделал очередное безумное заявление

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал еще одно дерзкое заявление. По его словам, Европа хочет объявить войну России.

Политик сказал: «Европа хочет продолжить и даже расширить войну. Она хочет продолжить на российско-украинском фронте и расширить его в экономической плоскости, конфискуя замороженные российские активы».

Добавляется: «Этот шаг равносилен открытому объявлению войны, на что российская сторона ответит».

Подчеркивается: «Венгрия не поддерживает конфискацию замороженных российских активов, не отправляет деньги или оружие Украине и не участвует в кредитах ЕС, которые служат целям войны».

Глава правительства уверяет, что единственно правильной стратегией для Европы было бы поддержать американские усилия по установлению мира в Украине и вести переговоры.

Ранее Сикорский и Сийярто поспорили из-за Орбана.