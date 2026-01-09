В НАТО ищут способы предотвратить вторжение США в Гренландию

В НАТО ищут выход из кризиса вокруг посягательств президента США Дональда Трампа на Гренландию. В частности рассматривается возможность проведения специальной совместной миссии на острове, которая могла бы успокоить главу Белого дома. Об этом в четверг, 8 января сообщило NOS со ссылкой на источники.

Издание напомнило, что на этой неделе Трамп повторно заявил, что хочет получить Гренландию. При этом он не исключил военного вмешательства. В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что в случае американской военной операции против её страны это будет означать конец альянса.

Источники в НАТО не ожидают, что это произойдет в ближайшее время. Официально альянс воздерживается от комментариев, однако за кулисами, по словам собеседников, ведется интенсивная работа по поиску решений.

В четверг утром 32 посла альянса собрались на еженедельную встречу. Она прошла в «спокойной атмосфере». Дания подняла вопрос Гренландии в «позитивном и перспективном вмешательстве», сообщили инсайдеры NOS. Посол США в НАТО Витакер также, как сообщается, выступил в примирительном тоне.

Как стало понятно во время заседания, практически все страны хотят, чтобы Альянс играл большую роль в Арктике. Несколько членов предложили новую миссию НАТО в этом регионе. Это значительно усилило бы оборону Арктики. И, прежде всего, это были бы совместные усилия, включая США, самого важного союзника, что хотя бы временно ослабило бы наихудшее напряжение.

Для запуска такой миссии необходима согласие всех 32 членов альянса. Генсек НАТО Марк Рютте должен сначала выяснить, поддерживает ли Трамп совместную миссию НАТО, которая может называться Арктический страж. Две подобные миссии уже были запущены в последние годы: Балтийский страж в Балтийском море и Восточный страж на восточной границе НАТО.

Дипломаты считают, что если Трамп согласится, Арктический страж может быть запущен в течение нескольких недель, и это поможет восстановить по крайней мере часть доверия к альянсу, на что они надеются.

Напомним, Евросоюз готовит ряд планов на случай нападения США на Гренландию.