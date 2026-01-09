В Канаде состоялся необычный судебный процесс

Крайне необычный судебный процесс прошел в Канаде. Девятилетний мальчик из провинции Альберта подал иск против одиннадцатилетнего приятеля, ранее травмировавшего его палец игрушечным динозавром в детском саду в ходе борьбы за игрушку.

В итоге истец проиграл, но судебные издержки с него не взыскали.

Известно, что сейчас ему тринадцать лет.

Сообщается, что сутью конфликта стала ссора из-за игрушечного динозавра, которая произошла между двумя мальчиками в 11-00 утра 9 августа 2022-го года в детском саду в Гранд-Прери.

Информируется, что битва за динозавра привела к тому, что ответчик ударил игрушкой истца, нанеся ему потребовавший операции перелом безымянного пальца правой руки.

Юристы поясняют, что истец проиграл дело по двум основным причинам: необходимая медицинская документация им предоставлена не была, а нанесение травмы суд признал случайностью.

Судья по делу Брайан Хоугестол поведал, что такой прецедент порождает множество проблем, включая вопрос способности ребенка принимать решения и добровольно соглашаться на принятие рисков судебного разбирательства, которое часто может включать оплату издержек другой стороны в случае проигрыша.

