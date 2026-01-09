Мир рискует столкнуться с дефицитом меди

Развитие искусственного интеллекта, робототехники и оборонной промышленности приведет к стремительному росту мирового спроса на медь, однако имеющихся объемов добычи может оказаться недостаточно, сообщает Reuters, ссылаясь на отчет консалтинговой компании S&P Global.

По оценкам аналитиков, к 2040 году глобальный спрос на медь достигнет 42 млн метрических тонн в год против 28 млн тонн в 2025-м. Таким образом, рост составит около 50%. В то же время при отсутствии новых источников поставок и более активной переработки дефицит может превысить 10 млн тонн ежегодно, что означает неудовлетворение почти четверти спроса.

Медь традиционно широко используется в строительстве, транспорте, электронике и технологиях благодаря высокой электропроводности, устойчивости к коррозии и простоте обработки. Если в течение последнего десятилетия драйвером спроса была электромобильная отрасль, то в ближайшие 14 лет ключевую роль будут играть искусственный интеллект, оборонные системы и робототехника. Дополнительно спрос будут поддерживать потребительские товары — от кондиционеров до другой бытовой техники.

Параллельно с этим рост оборонных бюджетов в Японии, Германии и других странах, а также война с Россией дополнительно стимулируют потребление меди.

Крупнейшими добытчиками меди остаются Чили и Перу, тогда как Китай является крупнейшим в мире плавильщиком. США импортируют около половины необходимой им меди, несмотря на введённые пошлины на отдельные её виды. В отчёте S&P потенциальные поставки с глубоководной добычи не учитывались.

